〔日本个股〕奥林巴斯中期业务计画将不包括股权结盟--消息(更新版)

(新增细节与背景)

路透东京5月22日电---消息人士周二表示,日本奥林巴斯(7733.T)在下个月的重要策略简报会上将不会公布股权结盟计画,尽管存在相关的揣测.

在修正多年的假帐后,该医疗设备和相机厂商正在努力走出风暴.奥林巴斯此前涉及会计欺诈金额17亿美元,令其截至3月底的股东权益比率降至4.6%.

奥林巴斯曾考虑引入战略投资者以协助重建其资产负债表,日本公司索尼(6758.T)、富士胶片(富士软片)(4901.T)和Terumo(4543.T)都是可能的合作伙伴.

但一些奥林巴斯的外国大股东反对这个作法,担心这会稀释其股权.

熟知奥林巴斯资本管理商议情况的消息人士表示,不会马上有股权结盟,不过奥林巴斯不排除在某个阶段引进合作伙伴.

消息人士表示,"来不及在宣布中期业务计画时与合作伙伴敲定资本结盟."

投资银行消息人士并表示,奥林巴斯管理层希望公司最终能靠自己增资.

稍早时事社报导称,奥林巴斯将在其中期战略简报会上宣布更广泛的目标,未来五年将把其股东权益比率提高至20%.该简报会料将在6月28日股东大会前召开.(完)