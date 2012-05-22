〔日本个股〕奥林巴斯中期业务计画将不包括股权结盟--消息(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节与背景)
路透东京5月22日电---消息人士周二表示,日本奥林巴斯(7733.T)在下个月的重要策略简报会上将不会公布股权结盟计画,尽管存在相关的揣测.
在修正多年的假帐后,该医疗设备和相机厂商正在努力走出风暴.奥林巴斯此前涉及会计欺诈金额17亿美元,令其截至3月底的股东权益比率降至4.6%.
奥林巴斯曾考虑引入战略投资者以协助重建其资产负债表,日本公司索尼(6758.T)、富士胶片(富士软片)(4901.T)和Terumo(4543.T)都是可能的合作伙伴.
但一些奥林巴斯的外国大股东反对这个作法,担心这会稀释其股权.
熟知奥林巴斯资本管理商议情况的消息人士表示,不会马上有股权结盟,不过奥林巴斯不排除在某个阶段引进合作伙伴.
消息人士表示,"来不及在宣布中期业务计画时与合作伙伴敲定资本结盟."
投资银行消息人士并表示,奥林巴斯管理层希望公司最终能靠自己增资.
稍早时事社报导称,奥林巴斯将在其中期战略简报会上宣布更广泛的目标,未来五年将把其股东权益比率提高至20%.该简报会料将在6月28日股东大会前召开.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。