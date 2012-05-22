《外汇动态》海外基金卖盘打压美元/泰铢,但进口商逢低承接限制下档

0509GMT---美元/泰铢THB=D3下跌,交易员称受海外基金卖盘打压,且银行间投机客削减多头部位,美元指数.DXY在日线双重顶81.75/80遭逢阻力. 但交易员还表示,泰国进口商逢低买进美元/泰铢,限制了其下档. 美元/泰铢跌0.2%,至31.29.曼谷一交易员预期美元/泰铢将介于31.25-31.35交投.(完) --编译 张若琪;审校 龚芳 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=