〔台湾央行〕共发行822亿台币存单,发行余额增加737亿

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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路透台北5月22日电---台湾央行周二公布,今日共发行822亿台币存单,相较存单到期金额85亿,存单发行余额增加737亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 683.0
91天期 0.93 113.0
182天期 1.05 26.0
央行上日共发行3,094亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,385.9亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为598亿台币;累计超额准备为369亿台币,加计前期1%的超额准备为1,141亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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