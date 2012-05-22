《外汇动态》澳元/日圆观望本周稍后uridashi债券到期赎回资金

0518GMT---澳元/日圆AUDJPY=R变动不大,报78.60日圆,徘徊于周一重挫触及的五个月低点约77.50上方. 巴克莱资本表示,市场周四、周五面临大笔uridashi债券到期赎回资金,总数约6亿澳元,往后几个月还有更多.Westpac的Robert Rennie预计下半年有120亿澳元这类资金,单是第四季就有80亿澳元. 如果全部换回日圆,无疑将特别给澳元/日圆招致问题. 分析师表示,这些资金多数通常将再投入其他澳元投资,或停泊于货币市场基金,以求取较高利率,因此应该不会有太大影响. 不过到头来多半还是要看菜篮族投资人对澳元产品的偏好,这方面仍难下定论.(完) --编译 张若琪;审校 吴云凌 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=