〔台湾货币市场〕短率波动不大,市场资金稍嫌不均

* 资金分配略显不均

* 存单到期量少

* 利率无甚变化

记者 林妙容

路透台北5月22日电---台湾银行间短率周二波动不大.今日央行存单到期量仅有85亿台币,部分银行感受到资金趋紧的压力,不过外资端有进有出,令部分银行亦有余钱,分配略显不均.不过有资金缺口的金融机构花点工夫仍能弥平,市况尚称平稳.

银行资金调度人士指出,央行上日依旧减低冲销力道,以防市场资金水位下降过快.新钱虽然难找,但仍不致于过于匮乏,利率自然稳于当前区间,没有明显变化.不过因台股市况不佳,台币近来亦有升有贬,外资进进出出,外商银不像过去可以稳定提供低成本的资金,仍令市场谨慎以对.

"外资有一点跑掉,过去受外商照顾的行库现在没人照顾."一位大型票券商资金调度人士说.

本地时间15:53时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.510%,上日在0.512%;区间在0.388-0.71%,上日在0.388-0.71%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.73%,上日在0.495-0.73%.

本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率不变**

短票方面,票券商表示,今日发票量略略回升,但票券商以卖票和拆款因应,整体市场仍算平稳.在资金分配不均的情况下,行库买票意愿也有差异,但有余钱的行库买气不差,已足以满足票券商的资金缺口.由于市场未有明显变化,指标短票利率持于当前水准.

此外,部分行库担忧下周二(29日)及下周四(31日)央行存单到期量少影响调度,买票时安排落点以这两日为主.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,与上日相同,以0.85-0.86%成交居多.

台湾央行存单到期金额85亿,存单发行余额待稍晚央行公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共9,535亿台币,本周余日依序为周三2,872亿、周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为598亿台币;累计超额准备为369亿台币,加计前期1%的超额准备为1,141亿台币.

**公债RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳,今日虽有70亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,交易商续作大致顺畅;惟公债交割在即及月底例行资金需求影响,预料下半周市况将会趋紧.

券商交易人士指出,尽管近日投信持续于场上找券,但以高收益的非公债类为优先考量,令承作公债RP调度难度升高,需多方寻觅才能弥平缺口,场上公债RP资金供应方也转为寿险和本地银行,各家资金分配较为不均.

他们并表示,本周交割的公债因银行和证券商拿下多数筹码,预估银行料因应资金需求而陆续走钱,届时有资金缺口者调度难度将增加,交易商纷纷备战以待.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿台币;周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿;周五有台北富邦银行47亿金融债交割.

台湾央行表示,财政部委托标售的10年期公债101/乙二A01202=TWO得标利率为1.271%.各行业的得标比重方面,银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)