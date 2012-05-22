〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元涨势暂歇,观望欧盟会议

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透苏黎世5月22日电---瑞郎兑美元周二暂停反弹,尾随欧元走势,在本周布鲁塞尔的欧盟会议前,投资人屏息观望.
关于希腊在欧元区的未来存在不确定性,使得投资人感到不安,令欧元受压,尽管欧洲可能提出新举措来对抗债务危机的预期,已让欧元脱离四个月低点.
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)