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市场报道 | 2012年 5月 22日 星期二 14:40 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元涨势暂歇,观望欧盟会议

路透苏黎世5月22日电---瑞郎兑美元周二暂停反弹,尾随欧元走势,在本周布鲁塞尔的欧盟会议前,投资人屏息观望.

关于希腊在欧元区的未来存在不确定性,使得投资人感到不安,令欧元受压,尽管欧洲可能提出新举措来对抗债务危机的预期,已让欧元脱离四个月低点.

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