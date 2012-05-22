〔OECD报告〕韩国经济成长料回温,但增速略为下修

路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二在报告中称,韩国经济未来几个季度将增速,而韩国央行将需升息让通货膨胀维持在其目标水准内.

OECD报告称,韩国2012年经济成长率料由去年的3.6%放缓至3.3%,但2013年将加速至4%.韩国为亚洲第四大经济体.

"在2011年底放缓后,产出成长料将逐步回升,因随着全球贸易动能升温,出口将反弹,"OECD在报告中称,该报告为其全球经济展望报告的一部分.

对今明两年最新的成长预估均低于4月底公布的前次预估,但OECD仍维持下次利率调整将是调升的看法.

"随着经济回温,央行会需要把目前的3.25%政策利率调升,以将通胀率维持在2-4%目标区间的中段,"OECD称.

OECD上月预估韩国经济今年成长3.5%,明年成长4.3%,并指出一旦经济不确定性排除,韩国会进一步收紧政策.

OECD并未进一步说明为何略为下修今明两年成长预估,而同一份报告中的外贸数据则显示,进口成长高于预期应是其原因.

今年进口料成长6.1%,高于先前预估的成长3.5%,这会把净出口对经济成长的贡献度由1.0个百分点削减至0.3个百分点.

OECD称,通胀率今年料放缓至3.0%,低于去年的4.0%.韩国央行目标要将通胀率维持在2-4%区间内.

韩国央行已连续11个月维持利率在3.25%不变,之前则在2010年7月到去年6月间五次升息,由纪录低点2%累计调升125个基点.(完)