〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升,因欧盟峰会前亚币走势回稳

汇银人士指出,由于各国接连表达希望希腊留在欧元区,希腊民意也逐线转向支持纾困,亚洲货币走势回稳,促台币于现汇市场走扬,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,亦受获利了结的部位调整所带动,美元/台币换汇点折幅同步加深.

不过,交易商也表示,外资在台股已连续三日卖超,台股成交量仍未放大,外资在外汇市场采双向操作,后续仍需更多消息以指引明确方向,预估台币短线交投区间料落在29.45-29.65元间,市场并关注稍晚西班牙短期标债及周三非正式欧盟峰会.