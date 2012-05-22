〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升,因欧盟峰会前亚币走势回稳

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北5月22日电---台币兑美元TWD=TP周二小幅收升3.2分,欧盟峰会召开前欧元小幅走高,带动亚洲股汇市齐扬,惟观望气氛难驱散,交易商追价态度谨慎.
汇银人士指出,由于各国接连表达希望希腊留在欧元区,希腊民意也逐线转向支持纾困,亚洲货币走势回稳,促台币于现汇市场走扬,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,亦受获利了结的部位调整所带动,美元/台币换汇点折幅同步加深.
"越接近月底,升值压力越大,这周只是暖身,下半周出口商会陆续出来,"一位资深交易员表示.
不过,交易商也表示,外资在台股已连续三日卖超,台股成交量仍未放大,外资在外汇市场采双向操作,后续仍需更多消息以指引明确方向,预估台币短线交投区间料落在29.45-29.65元间,市场并关注稍晚西班牙短期标债及周三非正式欧盟峰会.
台湾股市.TWII收盘大涨1.15%,至7,274.89点;外资及陆资在台股卖超29.23亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超23.47亿..[ID:nST0520071]
亚洲新兴市场货币周二大多上涨,因空仓回补,且预期欧洲领导人周三会议上将出台新措施化解债务危机并提振经济成长.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.546 29.578 29.460-29.580 29.580 6.23 6.84
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.508 29.562 29.500-29.523 29.520 3.13 2.51
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.010/0.000
美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.180/-0.150
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。