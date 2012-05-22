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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 17:26 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元小幅收升,因欧盟峰会前亚币走势回稳

路透台北5月22日电---台币兑美元TWD=TP周二小幅收升3.2分,欧盟峰会召开前欧元小幅走高,带动亚洲股汇市齐扬,惟观望气氛难驱散,交易商追价态度谨慎.

汇银人士指出,由于各国接连表达希望希腊留在欧元区,希腊民意也逐线转向支持纾困,亚洲货币走势回稳,促台币于现汇市场走扬,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,亦受获利了结的部位调整所带动,美元/台币换汇点折幅同步加深.

"越接近月底,升值压力越大,这周只是暖身,下半周出口商会陆续出来,"一位资深交易员表示.

不过,交易商也表示,外资在台股已连续三日卖超,台股成交量仍未放大,外资在外汇市场采双向操作,后续仍需更多消息以指引明确方向,预估台币短线交投区间料落在29.45-29.65元间,市场并关注稍晚西班牙短期标债及周三非正式欧盟峰会.

台湾股市.TWII收盘大涨1.15%,至7,274.89点;外资及陆资在台股卖超29.23亿台币,为连续第三日卖超,上交易日为卖超23.47亿..[ID:nST0520071]

亚洲新兴市场货币周二大多上涨,因空仓回补,且预期欧洲领导人周三会议上将出台新措施化解债务危机并提振经济成长.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.546 29.578 29.460-29.580 29.580 6.23 6.84

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.508 29.562 29.500-29.523 29.520 3.13 2.51

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.010/0.000

美元/台币六个月期 -0.235/-0.210 -0.180/-0.150

---------------------------------------------------------------------------- (完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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