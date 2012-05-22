〔台湾债市〕101/1殖利率第二日收高,因避险需求降温及台股持续反弹

路透台北5月22日电---台湾五年期101/1殖利率周二收高,因台股持续反弹及美债避险需求降温,以致殖利率持续第二日弹升.

市场人士指出,对于欧债危机的风险意识降温,恐慌指数及避险需求双双降低,前波美债价格超涨的情形将面临修正,并期待欧盟高峰会将释出利多政策,台债中长线多头主轴没变,但短线台债殖利率会有上测支撑的压力.

"现在市场观望欧盟高峰会释出的政策利多有没有牛肉."一银行台债交易员说.

该交易员认为,由于市场对欧盟高峰会政策期待气氛转浓,避险需求消退,以致美债获利了结卖压出笼,将促使台债殖利率盘整区间上调,料101/1殖利率短线区间在0.95-0.99%.

"多空双方皆在等待下一波国际市场讯号."一主力证券交易员称,他并分析,目前消息面因素皆已反应,包括美债及台股等,在此情形下,台债将倾向区间操作.

指标美国公债价格周一下滑,此前投资者对于欧债危机担忧所引发的近期涨势获利了结.本周稍晚将有990亿美元新债标售.指标10年期美国公债收益率上周曾跌至接近至少60年来的最低水平.当时投资者等待欧洲领导人将如何应对希腊有可能退出欧元区这一问题的最新消息.[US/NCN]

银行交易员表示,美国近期将标售新债,预期供给增加的情况下,将有利于美债殖利率持续反弹.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.67 0.9675 0.9611-0.9711 256.5

10 101/5A01105=TWO +0.01 1.2400 1.2300-1.2438 8.0

10 101/乙二A01202=TWO +0.61 1.2737 1.2688-1.2737 15.0

30 101/4A01104=TWO -0.15 1.7955 *1.7955-1.7955 0.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

台股.TWII周二持续反弹收高1.15%报7,274.89点.一证券交易员称,大盘指数先前来到农历年前的起涨点,底部的支撑力道较强.

"股市近期比较有机会."上述银行交易员也如是说.

证券交易员分析,五年期101/1殖利率上波高点在0.97%,料利率上升后,就会有买盘进场承接,短线101/1殖利率仍是在0.95-0.98%区间狭幅盘整.

惟银行交易员说,0.97%虽为上波高点,但目前避险情绪降温,预估这次升破0.97%相对容易.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7955

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2400

5 101/1 A01101=TWO 0.9675

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)