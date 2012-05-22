〔OECD报告〕法国2013年赤字目标将考验新政府的财政纪律承诺

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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* OECD称,必须达成目标才能建立信誉
* OECD预期2012年成长0.6%,2013年成长1.2%
路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,法国将会达成公共赤字目标,尽管社会党新政府对财政纪律的承诺会在过程中受到考验.OECD同时略为上修对法国经济成长的预估.
OECD称,2011年赤字低于预期,将有助奥朗德总统的政府达成今年赤字相当于国内生产总值(GDP)比例为4.5%的目标.
"真正的挑战在于如何在2013年达到3.0%的赤字目标,新总统已确认了这项目标,而新政府的决心无疑会立即面临考验,"OECD在其半年经济展望报告中称.
"重要的是要先达到这项承诺才能持续建立诚信,"OECD称.
OECD亦呼吁法国政府引进预算平衡规范,并设立独立的财政委员会来提高预算的可信度.
OECD预估,法国今年经济料成长0.6%,明年成长率料倍增至1.2%.法国经济规模达1.9兆(万亿)欧元,去年增长了1.7%.
法国新政府尚未提供新的经济成长预估.前政府预估今年经济成长0.7%,明年成长1.75%.
4月的路透调查显示,民间分析师预期法国今年成长0.3%,明年成长0.9%.
尽管成长改善,OECD称今年法国失业率料超过10%,令奥朗德提振就业的压力升高.
OECD预估法国今年失业率料达10.2%,明年为10.4%.(完)
--编译 王冠中;审校
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