〔台湾央行〕重申有信心今年通膨率在2%以下,分析师料第二季利率不变(更新版)

* 有信心今年通膨率在2%以下--台湾央行

* 分析师认为更确立第二季利率不变的预期

路透台北5月22日电---台湾央行再度重申有信心今年的通膨率维持在2%以下,分析师表示,央行此番言论令市场更确立了第二季利率将维持不变的看法.

央行副总裁严宗大在一场临时记者会中表示,台湾1-4月平均通膨率为1.32%,若是今年通膨率要超过2%,则等于余下的八个每月CPI年增率要超过2.34%以上,而这样的机会并不大.因此,央行有信心今年物价可以在2%以下.

凯基投顾分析师蔡耀德分析认为,先前物价蠢动,但现在市场也少有人认为央行这次升息了,"尤其是经济放缓的情况比原先预期还要来得严重,而且主计总处恐怕还有下修今年GDP的可能性."

他进一步表示,不但是今年首季经济表现不佳,目前看来第二季的景气更比原先预期要来得疲弱.他指出,经济成长不如预期,将会比物价的增长幅度更来得令人忧虑.

严宗大还提到,在国际油价的走滑之下,消弥了一些油价的涨幅.此外,台电日前也公布了新的电价调涨幅度,并未如先前的涨幅大,这也可以消弥涨价的预期心理.

台湾官方4月底公布今年的经济成长率为3.38%,而CPI则是1.94%.自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方五度下修今年的经济成长预估,并四度上调通膨率.

目前市场多数仍然预期台湾央行6月底的利率会议上仍将维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1

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