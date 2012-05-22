《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

标题新闻：里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控
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路透伦敦5月22日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/美元:目前为止,我们已经见到挑战1.2820美元阻力的走势.以汇价走势来看,若突破昨天高点的涨幅守住,似乎会进一步升向1.2950/60.重要支撑位仍在1.2600水位,但要跌落这里可能要等一等.唯有收盘跌落1.2600,才会暗示将跌向2010年低点1.1880,那是在第一次希腊纾困案之后触及.在1.3085的缺口仍是中长线阻力,唯有回升站上1.3085的缺口,才有潜力短线站稳,瞄准重测1.3200.
美元/日圆:上周在80.50失利后,周五低点79.00日圆目前为止抑制了进一步卖压,更大的支撑位仍是200日移动均线位置78.50.连续两周周线收在云区阻力80.40以下,下档压力仍是主要基调,风险仍是偏向进一步跌向78.50及200日移动均线.80.42的云区线应会持续扮演阻力位,美元要站稳,则必须先见到收盘站上这个重要水位.
英镑/美元:昨天的拉回暗示,可能即将出现轧空.由于支撑位仍在1.5770美元费波纳奇位,必须先站上1.5850,但过去两天英镑都在这里受阻.之后可能会反弹升向55日移动均线1.5980.若跌落1.5770,则将下看1.5645的61.8%回档位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)