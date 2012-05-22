〔OECD报告〕希腊经济在2013年中前料呈现萎缩

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透巴黎5月22日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二在其5月展望报告中预估,低迷的希腊经济在2013年中以前会持续萎缩,持续受到财政撙节措施的f拖累,而紧缩疲劳可能会阻碍改革的速度.
两度接受纾困的希腊6月17日将举行关键的选举,可能决定该国是否能持续获得来自欧元区伙伴国的援助,并继续留在欧元区内.
OECD的预估是假设希腊能够遵守欧盟/国际货币基金组织(IMF)1,300亿欧元援救计画所要求的改革措施,让经济更具竞争力,并修复其公共财政状况.
"希腊经济在2013年中以前料持续萎缩,主要因为其需要财政紧缩.2013年下半年可能恢复成长,"OECD称.OECD对于希腊今年经济萎缩幅度的预估,较希腊央行和欧盟执委会的预估更大.
OECD预期希腊今年经济萎缩5.3%.而希腊央行和欧盟执委会则分别预期希腊经济今年萎缩5.0%和4.7%.去年希腊经济萎缩6.9%.
尽管希腊经济可能在2013年下半年恢复成长,但OECD预估仍预期希腊经济明年全年萎缩1.3%,为连续第六年经济萎缩.欧盟执委会对希腊明年全年经济预估为持平.
OECD称,结构性改革明年中应该会开始展现成果,而更大幅度使用欧盟的结构性融资,应有助推动希腊经济.
疲弱需求料使通货膨胀踩煞车,希腊2012年通胀率料为0.8%,明年可能出现通缩.
今年失业率料为21.2%,明年料升至21.6%.欧盟的预估则分别为19.7%和19.6%.
希腊经常帐赤字明年料缩减到相当于国内生产总值(GDP)的6.5%,低于今年预估的7.6%.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
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