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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 08:11 BJT

〔台湾货币市场〕5月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月23日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,872亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆3,818.3亿台币:

       05/24 2,187.50亿

       05/25 1,198.50亿

       05/26 2,082.00亿

       05/27 835.00亿

       05/28 26.50亿

       05/29 3.00亿

       05/30 3,290.50亿

       05/31 120.00亿

       06/01 4,075.30亿

--公债付息18.8125亿台币:

       05/26 100乙1期1息 5.25000亿

       05/27 93甲6期8息 13.56250亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.

--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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