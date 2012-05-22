《即时观点》惠誉调降日本主权评等,展望为负面

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京5月22日电---惠誉已将日本主权债信评等由"AA"降至"A+",评等展望为负面,因日本亟需加税以抑制庞大公共债务,但推动加税进展迟滞.
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--惠誉亚太主权部门主管Andrew Colquhoun称,调降评级及负向展望是反映日本公共债务比例偏高且持续上升,导致主权信用状况的风险增大,."就连与其他面临财政挑战的高收入国家相比,日本的财政整顿计画也显得相对不积极,而且落实情况还会受到政治风险影响."
--惠誉宣布后,美元兑日圆上扬,目前约在79.74日圆.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。