《即时观点》惠誉调降日本主权评等,展望为负面

路透东京5月22日电---惠誉已将日本主权债信评等由"AA"降至"A+",评等展望为负面,因日本亟需加税以抑制庞大公共债务,但推动加税进展迟滞.

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--惠誉亚太主权部门主管Andrew Colquhoun称,调降评级及负向展望是反映日本公共债务比例偏高且持续上升,导致主权信用状况的风险增大,."就连与其他面临财政挑战的高收入国家相比,日本的财政整顿计画也显得相对不积极,而且落实情况还会受到政治风险影响."