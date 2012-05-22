〔台湾金融〕银行及保险业对欧债疑虑五国曝险990亿台币--金管会

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北5月22日电---台湾金融监督管理委员会周二表示,4月底为止台湾全体银行业及寿险业欧洲债权疑虑的五国(PIIGS)总曝险金额为990亿台币,不致危及金融体系的健全.
金管会表示,4月底总曝险的990亿台币中,银行曝险金额233.78亿,较去年同期的341.78亿台币,年减25.73%.而保险业的757.19亿台币中,则是较去年底的数字增加.至于证券业曝险为零.
"曝险金额占银行总资产比重0.026%,保险业则是0.56%,占比算是很低."金管会一位不愿具名的官员表示.
这五个国家分别是:葡萄牙、义大利、爱尔兰、希腊以及西班牙.
台湾金融保险类指数周二收高0.73%报751.51点,跑输台股.TWII的上涨1.15%.(完)
--采访 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。