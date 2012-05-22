〔台湾金融〕银行及保险业对欧债疑虑五国曝险990亿台币--金管会

路透台北5月22日电---台湾金融监督管理委员会周二表示,4月底为止台湾全体银行业及寿险业欧洲债权疑虑的五国(PIIGS)总曝险金额为990亿台币,不致危及金融体系的健全.

金管会表示,4月底总曝险的990亿台币中,银行曝险金额233.78亿,较去年同期的341.78亿台币,年减25.73%.而保险业的757.19亿台币中,则是较去年底的数字增加.至于证券业曝险为零.

"曝险金额占银行总资产比重0.026%,保险业则是0.56%,占比算是很低."金管会一位不愿具名的官员表示.

这五个国家分别是:葡萄牙、义大利、爱尔兰、希腊以及西班牙.

台湾金融保险类指数周二收高0.73%报751.51点,跑输台股.TWII的上涨1.15%.(完)