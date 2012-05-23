台湾经济指标预测--5月23日至8月20日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透台北5月23日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) 5/25 1600 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 概估值0.36%(年增率) -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 0830 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -------------------------------6月18日当周---------------------------------------- 6/20 1600 外销订单 5月 -- -3.52%(年变动率) *6/22 0830 季调失业率 5月 -- 4.19% -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%(完) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- *8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 曾祥进 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。