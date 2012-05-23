台湾已公布经济指标--2012/5/23

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --
外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --
商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --
工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --
*季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% 5/25 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。