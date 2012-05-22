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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 06:51 BJT

《综述》美国成屋销售年率为近两年来最高,为经济复苏带来好兆头

* 4月成屋销售成长3.4%

* 年率为462万户,为2010年5月以来最高

路透华盛顿5月22日电---美国4月成屋销售年率为近两年来最高,止赎案下滑协助价格意外跳涨,此为美国经济复苏充满希望的迹象.

全美不动产协会(NAR)周二表示,4月成屋销售增长3.4%,年率为462万户.

在美国经济从2007-09年衰退复苏的过程中,房市一直是最弱的一环,但许多分析师认为房市在2012年将为经济成长增加助力,这是2005年以来首见.

4月成屋销售报告支持上述看法,并协助消弭复苏迟滞的担忧.本月稍早公布的报告显示4月就业成长平平,引发对经济的担心.

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