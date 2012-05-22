《综述》美国成屋销售年率为近两年来最高,为经济复苏带来好兆头

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
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* 4月成屋销售成长3.4%
* 年率为462万户,为2010年5月以来最高
路透华盛顿5月22日电---美国4月成屋销售年率为近两年来最高,止赎案下滑协助价格意外跳涨,此为美国经济复苏充满希望的迹象.
全美不动产协会(NAR)周二表示,4月成屋销售增长3.4%,年率为462万户.
在美国经济从2007-09年衰退复苏的过程中,房市一直是最弱的一环,但许多分析师认为房市在2012年将为经济成长增加助力,这是2005年以来首见.
4月成屋销售报告支持上述看法,并协助消弭复苏迟滞的担忧.本月稍早公布的报告显示4月就业成长平平,引发对经济的担心.
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