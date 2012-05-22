〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因需求疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因海岬型和巴拿马型船运需求均走软.
波罗的海乾散货运价指数下跌14点或1.23%至1,127点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.52%,日均获利跌至9,867美元.为4月17日以来最低.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.48%,至1,494点.日均获利减少315美元至8,526美元,因中国铁矿石需求疲弱.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
分析师预期中国近来加速基建投资审批的举动,可望提振乾散货市场活动.
中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]
"尽管缺乏细节和数据,但该消息的确让我们想起2009年的情况,当时贷款急增推动基建支出升高,并为乾散货市场提供坚实支撑,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示.
Stavseth仍预期乾散货市场短期仍面临挑战,但第二季会出现改善.
"如果中国基建项目开始加速,应该会在第二季扩及至乾散货市场,"他表示.
一段时间以来船只供应成长的速度一直大过商品需求的成长,这料在未来几个月抑制乾散货运费的增幅.
另一方面,由于价格下滑,中国煤炭和铁矿石买家要求延迟交货或者出现违约情况.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。