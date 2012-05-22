〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,因需求疲弱

路透5月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二下跌,因海岬型和巴拿马型船运需求均走软.

波罗的海乾散货运价指数下跌14点或1.23%至1,127点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌2.52%,日均获利跌至9,867美元.为4月17日以来最低.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.48%,至1,494点.日均获利减少315美元至8,526美元,因中国铁矿石需求疲弱.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

分析师预期中国近来加速基建投资审批的举动,可望提振乾散货市场活动.

中国证券报周二援引消息人士报导称,有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划,项目审批将加速,相关的中央预算资金亦有望提前下拨.[ID:nSB1559858]

"尽管缺乏细节和数据,但该消息的确让我们想起2009年的情况,当时贷款急增推动基建支出升高,并为乾散货市场提供坚实支撑,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示.

Stavseth仍预期乾散货市场短期仍面临挑战,但第二季会出现改善.

"如果中国基建项目开始加速,应该会在第二季扩及至乾散货市场,"他表示.

一段时间以来船只供应成长的速度一直大过商品需求的成长,这料在未来几个月抑制乾散货运费的增幅.

另一方面,由于价格下滑,中国煤炭和铁矿石买家要求延迟交货或者出现违约情况.(完)