《美国上市公司业绩公布日程表》--5月23日-5月30日

标题新闻：大众汽车旗下奥迪品牌因冷冻液泵过热隐患在中国召回68.1万辆，全球共召回约110万辆
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
汤森路透5月22日电---以下为标准普尔500企业中将于5月23日-5月30日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
-----------------------------------------------------------------------------------------
5/23 Q1 2012 Big Lots, Inc. (BIG) 0.69 15 0.70
5/23 Q2 2012 惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ) 0.91 25 1.24
5/23 BMO Q2 2012 荷美尔(Hormel Foods Corp.) (HRL) 0.42 11 0.40
5/23 AMC Q4 2012 Netapp Inc (NTAP.O) 0.63 28 0.59
5/24 Q3 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 0.73
5/24 BMO Q4 2012 亨氏 HNZ 0.79 15 0.71
5/24 BMO Q4 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.56 14 0.53
5/24 BMO Q1 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.69 17 0.67
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选