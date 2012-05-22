《台湾报摘》--工商时报5月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--总统府周二召开府院党协调平台会议,讨论证所税案,会中决议成立证所税法案版本整合小组,由政策会执行长林鸿池担任召集人,待统一版本出炉后再依程序积极推动.
* 其他:
--根据业界统计,从2004年9月迄今,台湾共有45件金融整并案,其中马英九政府上台之后与银行有关的整并案,在仅完成的12件个案,只有一件庆丰银行出售案与银行有关,显见马政府金融整并政策,几可说完全陷入停摆.
--欧债风暴延烧近一年,保险业对欧债危机的五国的投资金额却逐步往上.根据金管会统计,去年6月底,台湾保业险业投资西班牙、葡萄牙、爱尔兰、义大利及希腊等五国约近400亿台币,到今年4月底却增加至757亿台币,近一年增幅近倍.
--台股量能周二仍仅有657亿台币,据了解,一旦量能萎缩至500亿台币以下,且持续数日,行政院将召开跨部会议,启动救股护盘措施.
--目前正在高雄市议会审查的"高雄市事业气候变迁调适费征收自治条例",准备向中钢、中油、和台电等在地工厂征收每公吨15台币二氧化碳排放费用,一年合计约10亿台币.除了高雄市工业会希望市府三思之外,日前也传出环保署反对.不过,高雄市长陈菊周二表示,环保署并未反对.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。