《台湾报摘》--工商时报5月23日

* 头版头条:

--总统府周二召开府院党协调平台会议,讨论证所税案,会中决议成立证所税法案版本整合小组,由政策会执行长林鸿池担任召集人,待统一版本出炉后再依程序积极推动.

* 其他:

--根据业界统计,从2004年9月迄今,台湾共有45件金融整并案,其中马英九政府上台之后与银行有关的整并案,在仅完成的12件个案,只有一件庆丰银行出售案与银行有关,显见马政府金融整并政策,几可说完全陷入停摆.

--欧债风暴延烧近一年,保险业对欧债危机的五国的投资金额却逐步往上.根据金管会统计,去年6月底,台湾保业险业投资西班牙、葡萄牙、爱尔兰、义大利及希腊等五国约近400亿台币,到今年4月底却增加至757亿台币,近一年增幅近倍.

--台股量能周二仍仅有657亿台币,据了解,一旦量能萎缩至500亿台币以下,且持续数日,行政院将召开跨部会议,启动救股护盘措施.

--目前正在高雄市议会审查的"高雄市事业气候变迁调适费征收自治条例",准备向中钢、中油、和台电等在地工厂征收每公吨15台币二氧化碳排放费用,一年合计约10亿台币.除了高雄市工业会希望市府三思之外,日前也传出环保署反对.不过,高雄市长陈菊周二表示,环保署并未反对.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.