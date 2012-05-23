《台湾报摘》--经济日报5月23日

* 头版头条:

--电费调涨在即,民众掀起抢购发光二极体(LED)灯泡潮.亿光(2393.TW)、台达电(2308.TW)销售报捷,亿光在统一超商推出的299台币LED灯泡销售第一批10万颗销售一空,紧急追加第二批;台达电在好市多销售的LED灯泡卖到缺货,将追加5倍铺货量因应.

* 其他:

--力拚开征证所税案本会期过关,府院党已达成共识.立法程序第一关把关者、财政委员会召委罗明才周二表示,财委会已排定,下周一(28日)举行证所税公听会,下周四(31日)正式审查证所税案.

--鸿海(2317.TW)集团旗下光学镜头厂三营超精密,在集团协助出货奥援、以及上下游垂直整合优势,预计明年上半年申请回台第一上市,挑战国内镜头双雄大立光(3008.TW)、玉晶光(3406.TW),成为鸿海"第7舰队"最具指标的前导战舰.

--台湾经济研究院首度发表台湾产业景气灯号预测,预测第二季整体制造业将续亮黄蓝灯,第三季转升为绿灯,第四季也是绿灯.台经院景气预测中心主任孙明德总结说,"上半年亮黄蓝灯,下半年亮绿灯,制造业景气要到下半年才见到明显复苏."(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.