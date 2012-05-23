《全球主要国家债券发行预告》--5月23日-5月30日

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透5月23日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/23 加拿大 14亿加元 票息3.5%的30年期公债
5/23 0600 德国 两年期联邦债券
5/23 0600 德国 20亿欧元 票息0.1%,2023年到期的通膨保值债券
5/23 1700 美国 五年期公债
5/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/24 0130 日本 20年期公债
5/24 1700 美国 七年期公债
5/25 英国 标售国库券
5/28 意大利 标售零息/BTPei债券
5/28 英国 票息0.375%,2062年到期的通膨保值债券
5/29 意大利 2012年11月30日到期的六个月期BOT债券
5/29 0130 日本 两年期公债
5/29 1530 美国 13周和26周期国库券
5/29 法国 BTF国库券
5/30 加拿大 30年期公债
5/30 1530 美国 四周期和52周期国库券
5/30 意大利 中长期债券标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。