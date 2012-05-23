〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透台北5月23日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,872亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行822亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负87亿台币;累计超额准备为282亿台币,加计前期1%的超额准备为1,054亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。