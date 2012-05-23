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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 09:26 BJT

澳洲经济指标总览--5月23日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 3月 +0.9% +0.2% 5月30日

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824

商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日

(较上年同期) +2.3% --

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 4月 +15.5 +44 6月7日

--全职 -10.5 +15.8

--兼职 +26 +28.2

失业率 4.9% 5.2%

就业参与率 65.2% 65.3%

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差15.87 逆差7.54 6月8日

出口(较前月) +2% -2%

进口(较前月) +5% -4%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日

出口物价(较前季) -7.0% -1.5%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日

(较上年同期) +1.6% +3.1%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.2% +2.6%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.6% (完)

--整理 龚芳

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