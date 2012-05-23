〔欧洲个股〕意大利裕信银行和Intesa出售LSE持股,卸除非核心资产

路透米兰/伦敦5月22日电---意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)表示将出售其所持有共计11.5%的伦敦证交所(LSE)(LSE.L)股份,这两家业者正采取行动,卸除非核心资产并提振资本.

裕信银行和Intesa周二分别在声明稿中称,将向机构投资者配售各自持有的LSE股份,两者对LSE持股分别为6.1%和5.4%,是LSE第三和第四大股东.

"对两家银行来说那都是非战略资产."一名熟悉内情的消息人士说."该举措符合重新聚焦核心业务的战略,且也获得资本利得."该拒绝具名的消息人士称.

根据路透看到的交易条款清单,两家银行所提的售股价在每股9.6英镑-10英镑,以LSE周二收盘价10.17英镑计,折价在1.7%-5.6%间.

若依最高价计,裕信银行的LSE持股约值1.65亿英镑,Intesa的持股则约有1.46亿英镑.过去一个月LSE股价下挫9.2%,但六个月来则有21.9%的涨幅.

LSE目前前两大股东分别是迪拜证交所公司(Borse Dubai Ltd)和卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority),分别持股20.6%和15.1%.

摩根士丹利担任意大利两家银行售股案的簿记行.

LSE拒绝置评.(完)