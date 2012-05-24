〔专栏节选〕都是流动性惹的祸--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

很难想像，现在我们还得面对另一波欧债危机。我原本以为，市场早已反映了希腊违约和被踢出欧元区的可能性，欧洲主权债券似乎也恢复了流动性，利率下跌也显示市场秩序在慢慢回复之中。但是，当前的危机凸显出一个极为根本的市场法则──要避开没有流动性的市场。

这只是一个简单的观念，也没什么莫测高深的戏法在里面。全球各地散户投资股票市场的比重来到历史低点，而且也因为散户同步撤出共同基金里的帐户，或是因为失业、担心失业与存款缩水，机构法人的投资活动也放慢了脚步。

台股和亚股就是如此，风险偏好明显消失，即使是经济相对强势的亚洲各国，也逃不掉这股氛围。

但是义大利、西班牙与希腊却非如此，其中便提供有心人操纵的空间。欧猪国家的债券殖利率明显下跌，让投资人产生错觉，以为他们的市场已开始恢复流动性，进而认定系统性风险也跟着下降。

事实上，这是欧洲央行砸了一兆欧元在银行体系的结果。但银行业害怕承受更进一步的信用风险，拿了央行的钱，却只敢买自家的主权债券；而这些国家又是欧洲央行的大金主，这般左手给钱，右手抽钱的作法，对衰败的实体经济毫无帮助，却造成欧洲经济有起色的假象。

然而为什么美国能以同样的剧本遏止事态扩大呢？因为欧洲银行业的规模比较大！欧洲银行资产约是欧元经济体的三ＯＯ％，美国只有七Ｏ％。也就是说，欧洲银行的杠杆约是美国的四倍之多。

许多大型避险交易会出包，不全然是这些交易策略的建构或计算不当，而是因为他们的交易市场或标的，流动性突然急冻。一九九八年长期资本管理公司（ＬＴＣＭ）就因此而翻船，这也可能是摩根大通最近因为避险交易出现巨额亏损的原因。

在正常情况下，纯熟的交易软体可以准确计算复杂的衍生性工具的价值，可是一旦失去流动性，过去习惯的市场交易行为模式就会快速崩解。

当某一个大户深陷失去流动性的特定标的时，其他市场参与者就可能与其对作；因为他们知道，大户若要撤出这个没有流动性的市场，一定会对这项资产价格带来相当大的卖压，他们只要早一步卡位，便能坐享价格下跌的好处。于是，大户原本处于获利的部位，一瞬间便转为高达二十亿美元的亏损。

我并没有完全掌握摩根大通的亏损细节，我只能推测，如果摩根大通或其他大型银行，手上握有过多的欧洲主权债券部位时，一旦欧债出现流动性问题，这些投资机构一夕间陷入亏损的可能性是相当高的。

当然，等到市场恢复流动性后，价格也许能恢复到合理的水准；只是不要忘了凯因斯的名言：在市场回归理性之前，你可能已经破产了！(完)

--整理 张雅菁/林高丽

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.