〔专栏节选〕都是流动性惹的祸--今周刊「谷月涵看台湾」

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
很难想像，现在我们还得面对另一波欧债危机。我原本以为，市场早已反映了希腊违约和被踢出欧元区的可能性，欧洲主权债券似乎也恢复了流动性，利率下跌也显示市场秩序在慢慢回复之中。但是，当前的危机凸显出一个极为根本的市场法则──要避开没有流动性的市场。
这只是一个简单的观念，也没什么莫测高深的戏法在里面。全球各地散户投资股票市场的比重来到历史低点，而且也因为散户同步撤出共同基金里的帐户，或是因为失业、担心失业与存款缩水，机构法人的投资活动也放慢了脚步。
台股和亚股就是如此，风险偏好明显消失，即使是经济相对强势的亚洲各国，也逃不掉这股氛围。
但是义大利、西班牙与希腊却非如此，其中便提供有心人操纵的空间。欧猪国家的债券殖利率明显下跌，让投资人产生错觉，以为他们的市场已开始恢复流动性，进而认定系统性风险也跟着下降。
事实上，这是欧洲央行砸了一兆欧元在银行体系的结果。但银行业害怕承受更进一步的信用风险，拿了央行的钱，却只敢买自家的主权债券；而这些国家又是欧洲央行的大金主，这般左手给钱，右手抽钱的作法，对衰败的实体经济毫无帮助，却造成欧洲经济有起色的假象。
然而为什么美国能以同样的剧本遏止事态扩大呢？因为欧洲银行业的规模比较大！欧洲银行资产约是欧元经济体的三ＯＯ％，美国只有七Ｏ％。也就是说，欧洲银行的杠杆约是美国的四倍之多。
许多大型避险交易会出包，不全然是这些交易策略的建构或计算不当，而是因为他们的交易市场或标的，流动性突然急冻。一九九八年长期资本管理公司（ＬＴＣＭ）就因此而翻船，这也可能是摩根大通最近因为避险交易出现巨额亏损的原因。
在正常情况下，纯熟的交易软体可以准确计算复杂的衍生性工具的价值，可是一旦失去流动性，过去习惯的市场交易行为模式就会快速崩解。
当某一个大户深陷失去流动性的特定标的时，其他市场参与者就可能与其对作；因为他们知道，大户若要撤出这个没有流动性的市场，一定会对这项资产价格带来相当大的卖压，他们只要早一步卡位，便能坐享价格下跌的好处。于是，大户原本处于获利的部位，一瞬间便转为高达二十亿美元的亏损。
我并没有完全掌握摩根大通的亏损细节，我只能推测，如果摩根大通或其他大型银行，手上握有过多的欧洲主权债券部位时，一旦欧债出现流动性问题，这些投资机构一夕间陷入亏损的可能性是相当高的。
当然，等到市场恢复流动性后，价格也许能恢复到合理的水准；只是不要忘了凯因斯的名言：在市场回归理性之前，你可能已经破产了！(完)
--整理 张雅菁/林高丽
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
2.以上的评论不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。