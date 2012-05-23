〔台湾数据〕4月工业生产同比减2.33%,因制造业表现不佳

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透台北5月23日电---台湾经济部周三公布,4月工业生产较上年同期衰退2.33%,上月修正后为衰退3.43%,因占权重九成的制造业较上年同期减少2.58%.
以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):
4月 3月
工业生产 -2.33 -3.43r
注: r表修正.(完)
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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。