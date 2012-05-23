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货币新闻 | 2012年 5月 23日 星期三 16:09 BJT

〔台湾数据〕4月工业生产同比减2.33%,因制造业表现不佳

路透台北5月23日电---台湾经济部周三公布,4月工业生产较上年同期衰退2.33%,上月修正后为衰退3.43%,因占权重九成的制造业较上年同期减少2.58%.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

4月 3月

工业生产 -2.33 -3.43r

注: r表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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