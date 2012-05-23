〔台湾货币市场〕短率稳中趋升,市场资金略显紧俏

* 利率稳中带升

* 回补负数动作积极

* 短票量少

记者 林妙容

路透台北5月23日电---台湾银行间短率周三稳中趋升.时序渐次进入月底,银行操作保守以对,市场上不见闲置资金流动,一周拆款的成交高点应声走高.

银行资金调度人士指出,央行上日扩大冲销力道,一早市场没有多余的闲钱,各银行以申报央行为主要资金配置管道.而帐上尚有负数的银行则积极回补积数,以防月底资金情势更形紧俏,届时调度难度将陡然升高.

"今天资金偏紧,早上询了几回,大家都说没多的资金."一位小型银行资金调度人士说.

他们也指出,为因应进入月底资金情势恐日趋严峻,昨日因存单到期量少央行多冲,但今日央行似有意减少存单申报数量,以免市场难以调度.

本地时间15:03时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,上日在0.512%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.75%,高位较上日走高2基点,上日在0.506-0.73%.

本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,今日发票量少,票券商以售予法人为资金调度的主要来源,并配合少量拆款来弥平资金缺口,与银行间的承作量少,即使部分行库有买票意愿,也是僧多粥少,供应不足.

此外,尽管拆款市场短率已悄悄走升,但票券商认为对短票利率影响将十分有限,因发票量低迷不见改善,票券商资金需求不会急增推升短票利率.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,与上日相同,月内短票成交以0.85-0.86%为主,较长天期则见0.87%.

台湾央行存单到期金额2,872亿,存单发行余额待稍晚央行公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共9,535亿台币,本周余日依序为周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负78亿台币;累计超额准备为297亿台币,加计前期1%的超额准备为1,069亿台币.

**公债RP利率大致持稳**

债市同业附买回(RP)利率大致持稳,为因应明日公债交割,见投信端赎回资金,寿险也没有新钱可承作,令部分交易商感受趋紧,市场预料将延续保守调度的气氛直至月底.

资金调度人士表示,今日除60亿台币的鸿海(2317.TW)公司债外,见投信因应公债交割及月底资金需求而陆续走钱,银行端资金供应也逐渐减少,场上钱不好找;预计明日盘初将续见另一波赎回,令交易商更加不敢松懈.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿台币;周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.

10年期公债101/乙二A01202=TWO各行业得标比重如下:银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)