〔专栏节选〕报告总统,台湾经济正加速崩坏！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月24日出版的当期「老谢开讲」专栏)

今年全民度过了一个令人终生难忘的五二Ｏ，这个五二Ｏ原本是个大日子，是我们国家元首就职大典的日子，但是，全民看到铁丝网排满了总统府周边，管制区拉大，连捷运出口都封闭。总统府外有数万民众走上街头，而连任总统的期初考不满意度达六六％至七Ｏ％，满意度却创下一五％至二三％的历史新低。这样的景象，开始令人有不安的感觉。

就像观察台湾经济，看马英九总统的五二Ｏ演讲内容，大致可略窥一二。五二Ｏ这一天，马总统讲很多，包括未来发展的五大支柱，但是内行人看门道，这五大支柱都无关痛痒，在马总统内心世界里，他最在意的是「改革」与「公平正义」。

马总统再三强调，国家要发展，必须改革，改革就必须承受调整的阵痛，当然备受外界争议的证所税将势在必行。五月二十一日的《工商时报》头版就以「马：课证所税势在必行」宣示马总统的改革决心。

就在同一天，国内六大工商团体领袖与十大产业代表聚集在全国工业总会，大家齐力发声，全力反对证所税。先前说过「政府开征证所税是拿石头砸自己脚」的工总理事长许胜雄说，政府应先集中资源把企业这头牛养大，塑造安居乐业的环境，让台湾往均富的方向发展。商总理事长张平沼也说，证所税对台湾经济发展及资本市场造成太大伤害，希望政府缓一下。

不过，众多工商领袖都挡不住马总统追求历史定位的改革脚步，台湾祭起公平正义大旗，恐怕是经济灾难的开始。最近股市交易量急冻，五月十四日一度出现四七六亿元的今年第二低量，让一向对股市成交量最敏感的行政院长陈冲也忧心地表示：「台股量缩是警讯。」

股市是台湾经济橱窗的总指标，股市的荣枯也会深深影响民众的生活。从证所税喊出开征以来，股市交易量就开始急冻，慢慢的影响消费。专门引介各种表演团体来台湾表演的牛耳艺术负责人牛效华先生告诉我说，自从油电双涨争议，他的票房收入就减了三成；到了证所税争议再起，他的票房收入少了五成。这次女神卡卡来台，及阵容庞大的歌舞剧「阿伊达」，票房收入都不理想。

**企业大老纷纷站出来大声疾呼**

五月二十二日的《工商时报》头版标题就写着：「游资结冰，股寒、房冻、车冷，五二Ｏ庆祝行情黯淡，内需市场三大指标全部失色。」车市表现不佳，连马总统的好朋友严凯泰都忍不住出面示警说，车市景气不如预期，台湾车市今年将面临撞墙期。外传严凯泰日前想晋见马总统，但马总统回应他说：「要来可以，若是要谈证所税的事就不用来了！」让严凯泰很受伤。

最近，对房市最敏感的远雄集团赵藤雄董事长也忍不住站出来了，他说他对五二Ｏ行情与未来四年没有期待，他认为公平正义不是喊爽的。他说台股已窒息，再这样下去，黄金十年恐怕要变成「黄土十年」。他说远雄已有最坏打算，一切靠自己应变打拚。

企业界人士最近火气都很大，远东集团的徐旭东亲自召开记者会，流泪喊出暂停在台一切投资，徐旭东的眼泪似乎是流给马总统看的。最近我们已经看到多起企业界用脚投票的案例，一个是台塑加码美国厂投资六百亿元，这是台塑集团将大钢厂设在越南河静之后的另一个重大投资。

另一个是被马总统拦截下来的国光石化，已决定在马来西亚投资，台湾的大型石化厂纷纷出走，这是很严重的警讯。这些年台湾已无重大投资。当钢铁、石化等大型产业开始出走，这是产业发展一大警讯。

最近还有一件受人瞩目的事，是股市大金主贾文中把经营十几年的鼎富证券让予元大宝来，这也是本土资金绝望退出的一个讯号。贾文中是股市重量级金主，他亲自结束自己经营起来的事业，显示他已经用行动在表态。最近企业大老一个比一个忧心，但是他们的呼喊，马总统似乎听不进去。

马总统以「改革」、「公平正义」为己任，似乎忘了国际经济情势正走向危险崩坏的边缘，他在此时挥舞了大刀，以台湾的经济体质，恐怕支撑不下去。二十三日来台演讲的日圆先生(木神)原英资先前接受本刊访问，就提及全球性的经济衰退已经开始。他认为，过去一季全世界漫天飞舞的热钱，就像日本四月天的「樱吹雪」，一时的灿烂让人忘记始终未曾解决的根本问题。热钱效应慢慢退去，全球经济的下一幕场景，是投资人终于发现，钞票再多也救不了世界经济，恐慌的气氛将袭来，主导未来一年的投资市场。

(木神)原这一番示警之后，欧债危机第二季再起，希腊是否退出欧元区不但惊醒欧盟，也在Ｇ８引来热烈讨论，但是印钞票救希腊的老方法总是有时而尽，希腊终究要走自己的路。希腊股市从五三三四．五点跌到五三四．四五点，正好跌到十分之一，崩溃已在眼前。

除了希腊问题，葡萄牙、西班牙问题也再起，两个股市频创新低，西班牙第三大银行开始挤兑，去年第三季发生的欧债危机，今年恐再度恶化。大家都担心希腊万一退出欧元区，全世界资本市场会不会又引爆一场比二ＯＯ八年雷曼兄弟破产更大的风暴？全世界都陷入难解的不确定状态。

此时，我们来看看中国如何面对这个危机。最近中国四大银行传出新增贷款连续两周零成长，显示实体经济发展不振，减息声四起，人民银行见状，立刻宣布再降存款准备金率两码，从去年以来，存准率已从二一．五％降到二Ｏ％。另一方面，中国大陆面对欧美经济失速的窘态，连中央也摆出积极面对的态度。中国发布四月的进出口数据，结果让市场跌破眼镜，其中出口年增率只有四．九％，进口只有Ｏ．三％，显示中国出口疲弱，内需也不如原先预期强劲。

**中国出口疲弱,内需也不如预期强劲**

中国的进出口都遭遇乱流，若希腊危机再扩大，中国的ＧＤＰ（国内生产毛额）成长今年可能降到六．四％。中国的经济专家呼吁，若希腊风暴引发蝴蝶效应，中国政府应再增加六千亿元人民币的投资，以对抗冲击。中国面对进出口减速，已逐渐将原来紧缩措施改采为宽松，全力抗衡经济衰退，温家宝总理最近出来喊话，显示政府对抗经济衰退是与人民站在一起的。

反观台湾最近的经济表现，所有数据都是向下的，一是万物齐涨，民众对未来的期待愈来愈悲观。国泰金控经研处发布五月国民经济信心报告，近七成受访者感受到现在景气比过去半年还差，逾六成民众看坏未来景气，有五成民众看跌未来半年股市，一切都往悲观看，难怪股市、房市、车市都不行。

二是台湾一至四月出口衰退四．七％，这是亚洲出口单独衰退的国家，财政部站出来示警说，台湾的产品过度集中，竞争力下滑。台湾出口产品前十项有八项下滑，衰退最大的是智慧型手机等资讯、通讯产品，这也与宏达电有关。宏达电一至四月营收衰退三一．七％，新机销美被扣，第二季获利恐怕会比预期再减一Ｏ％。