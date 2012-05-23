〔全球油料作物〕美国4-8月大豆出口料大增,因南美收成欠佳--油世界

路透汉堡5月22日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,美国2012年4-8月大豆出口将较上年同期大幅增加330万吨,至900万吨,因南美收成欠佳为美国提供大量销售机会.

"由于南美的大豆和相关产品供应减少,全球需求益发转向美国源头."油世界指出.

油世界表示,出口增加将有助使美国大豆2012年8月末库存由2011年8月底的585万吨减少至485万吨(1.78亿蒲式耳).

美国是全球最大的大豆生产国;而第二和第三大产国巴西和阿根廷,2012年大豆收成料因乾旱而严重减少.

"南美收成欠佳将益发反映在往后几个月大豆和相关产品的出口减少."油世界称.

油世界并称,巴西5月出口有可能相对仍高,但从6月起,南美出口较上年期相比的降幅可能加大.

油世界预估,巴西、阿根廷和巴拉圭2012年4月/8月大豆出口将较上年同期减少430万吨,至2,790万吨.

"国际价格上扬及南美货币贬值可令生产者的报酬放大,使得南美农户大豆收成中有相当大比例都用来出口."油世界指出."由于南美收成季初期未出售的大豆供应已经很低,许多买家别无选择,将转向美国寻求供应."(完)