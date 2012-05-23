〔美国个股〕Nasdaq及Facebook因IPO风波遭投资人提出集体诉讼

路透5月22日电---一名投资人控告Nasdaq OMX Group(NDAQ.O),指控Nasdaq在Facebook(FB.O)首次公开上市(IPO)之后处理下单不当,导致投资人蒙受损失.

另外,另一起民事诉讼则控告Facebook、公司创办人扎克伯格、IPO承销商摩根士丹利(MS.N)等相关人士,涉嫌违反证券法.

马里兰州居民Phillip Goldberg希望代表相关投资人提出集体诉讼.5月18日Facebook首日挂牌当天,这些投资人因为Nasdaq延误、或处理买卖单及取消挂单不当,导致赔钱.

Goldberg周二向曼哈顿地方法院提出控告.

另外,一名投资人Darryl Lazar在加州法院提出集体诉讼,根据代表原告的法律事务所Glancy Binkow & Goldberg声明,这起诉讼指控Facebook的注册登记及招股说明书严重不实.

路透在周一晚间报导称,当时主承销商摩根士丹利(MS.N)的消费者互联网行业分析师Scott Devitt在发行前数日调降对Facebook作出的营收预估,很多投资者在股票上市前可能没有获悉该消息.[ID:nSB1560674]

目前尚无法取得Facebook及摩根士丹利公司方对集体诉讼一事置评.(完)