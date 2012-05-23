〔美国个股〕Nasdaq及Facebook因IPO风波遭投资人提出集体诉讼

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透5月22日电---一名投资人控告Nasdaq OMX Group(NDAQ.O),指控Nasdaq在Facebook(FB.O)首次公开上市(IPO)之后处理下单不当,导致投资人蒙受损失.
另外,另一起民事诉讼则控告Facebook、公司创办人扎克伯格、IPO承销商摩根士丹利(MS.N)等相关人士,涉嫌违反证券法.
马里兰州居民Phillip Goldberg希望代表相关投资人提出集体诉讼.5月18日Facebook首日挂牌当天,这些投资人因为Nasdaq延误、或处理买卖单及取消挂单不当,导致赔钱.
Goldberg周二向曼哈顿地方法院提出控告.
另外,一名投资人Darryl Lazar在加州法院提出集体诉讼,根据代表原告的法律事务所Glancy Binkow & Goldberg声明,这起诉讼指控Facebook的注册登记及招股说明书严重不实.
路透在周一晚间报导称,当时主承销商摩根士丹利(MS.N)的消费者互联网行业分析师Scott Devitt在发行前数日调降对Facebook作出的营收预估,很多投资者在股票上市前可能没有获悉该消息.[ID:nSB1560674]
目前尚无法取得Facebook及摩根士丹利公司方对集体诉讼一事置评.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
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路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。