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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 11:18 BJT

《外汇动态》日圆兑日圆外亚币上扬,此前日央行未推出宽松措施

0304GMT---日圆兑日圆外亚洲货币上扬,此前日央行一如预期未推出新宽松措施[ID:nSB1562346].

日圆兑韩元JPYKRW=R在决议出炉后触及盘中高位14.7130,决议发布前则在14.6700左右.

日圆兑坡元JPYSGD=R亦触及盘中高位1.6026,声明发布前则在1.6000下方.

日圆兑泰铢JPYTHB=R亦攀抵39.543的盘中高位.(完)

--编译 龚芳;审校 徐文焰

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