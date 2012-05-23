〔台湾债市〕RP利率大致持稳,资金赎回渐多紧张气氛料直至月底

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透台北5月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三大致持稳,为因应明日公债交割,见投信端赎回资金,寿险也没有新钱可承作,令部分交易商感受趋紧,市场预料将延续保守调度的气氛直至月底.
资金调度人士表示,今日除60亿台币的鸿海(2317.TW)公司债外,见投信因应公债交割及月底资金需求而陆续走钱,银行端资金供应也逐渐减少,场上钱不好找;预计明日盘初将续见另一波赎回,令交易商更加不敢松懈.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商统计,周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿台币;周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.
10年期公债101/乙二A01202=TWO各行业得标比重如下:银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。