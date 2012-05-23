〔台湾债市〕RP利率大致持稳,资金赎回渐多紧张气氛料直至月底

路透台北5月23日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三大致持稳,为因应明日公债交割,见投信端赎回资金,寿险也没有新钱可承作,令部分交易商感受趋紧,市场预料将延续保守调度的气氛直至月底.

资金调度人士表示,今日除60亿台币的鸿海(2317.TW)公司债外,见投信因应公债交割及月底资金需求而陆续走钱,银行端资金供应也逐渐减少,场上钱不好找;预计明日盘初将续见另一波赎回,令交易商更加不敢松懈.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿台币;周五有台北富邦银行47亿台币金融债交割.

10年期公债101/乙二A01202=TWO各行业得标比重如下:银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)