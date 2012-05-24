〔台湾个股〕联电将再投资80亿美元扩充南科12寸晶圆厂

路透台南5月24日电---全球第二晶圆代工厂--联电(2303.TW)(UMC.N)周四表示,将再投资80亿美元扩充台南科学园区内12寸晶圆厂的第五及第六期工程.

联电并指出,今日动土的第五及第六期工程,预计在2013年下半年移入生产机台.第七及第八期也将陆续展开规划.

联电称,南科12寸晶圆厂的前四期工程,预计资本支出将达80亿美元.

正面临第三大代工厂GlobalFoundries进逼的联电今年资本支出预计为20亿美元,台积电则为80-85亿美元.

联电今日为位于台南科学园区的12寸晶圆厂12A第五及第六期举行动土典礼.联电拥有两座12寸晶圆厂,另一座位于新加坡白沙晶片园区.

尽管今年全球半导体产业预估仅微幅成长2-3%,但行动装置热销带动对高阶晶片的需求,联电与晶圆代工龙头台积电(2330.TW)竞向扩产.台积电上月甫为其晶圆十四厂(F14)第五期举行动土,未来几年该厂区的第五期及第六期工程将投资3,500亿台币以上,于最新20奈米及以下先进制程.[ID:nST0450360]

联电在上月表示,由于通讯及消费性电子订单的增加,预期第二季晶圆出货量将成长15%,并再次确认第一季是此波景气循环的谷底,持续数季的库存调整已经告一段落.

本地时间09:50,联电股价持平报12.75台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.40%.(完)

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