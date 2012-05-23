《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持坚,欧盟峰会前料持续紧张

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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IFR 5月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘持坚,但远低于稍早高位.风险资产一开始遭到大举抛售,但前希腊总理出面否认,称希腊并未准备离开欧元区之后,情势有所扭转.但目前为止走势并非很明确,在今晚欧盟峰会之前,市场气氛料持续不安.
日本央行会议结束,维持政策不变.美元/日圆下跌约40个点子,使欧元/美元略升.由于日本央行并无任何动作,日本政府出手干预的机率大增.
综合来看,美元兑日圆以外亚洲货币料持续获得支撑,但万一欧盟又有意外发展,今天下午或许会小幅走软.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。