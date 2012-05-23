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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 12:01 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持坚,欧盟峰会前料持续紧张

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IFR 5月23日电---美元兑日圆以外亚洲货币周三早盘持坚,但远低于稍早高位.风险资产一开始遭到大举抛售,但前希腊总理出面否认,称希腊并未准备离开欧元区之后,情势有所扭转.但目前为止走势并非很明确,在今晚欧盟峰会之前,市场气氛料持续不安.

日本央行会议结束,维持政策不变.美元/日圆下跌约40个点子,使欧元/美元略升.由于日本央行并无任何动作,日本政府出手干预的机率大增.

综合来看,美元兑日圆以外亚洲货币料持续获得支撑,但万一欧盟又有意外发展,今天下午或许会小幅走软.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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