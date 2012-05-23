《热点透视》德国零票息新债改写资本报酬率涵义

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes/Edward Hadas; 编译 蔡美珍

路透伦敦5月22日电---资本报酬率(ROC)实在很老派.德国正在重新为资本报酬率重新定义.德国联邦政府将发行50亿欧元的两年期零票息债券,这档债券目前市场交易行情的隐含收益率只比零鸭蛋多一点点:0.06%.投资人所得到的不是微乎其微的收益,而是安全感.

实质收益早已稳稳跌至负值.德国通货膨胀率2.2%,而且预料不会很快下跌.实际上,可对照的德国债券最近一次收益率高于2.2%,是远在2008年11月的事.不过,名目票息为零仍然是一个里程碑.

很容易就可以看出投资的理由.避风港所剩无几,而德国的信用在欧元区是最稳固的,加上不论希腊问题是以混乱收场,或是持续瘫痪,欧元区陷于持续性通缩的机率都已经有所升高.如果把钱借给德国以外国家,或许连全额本金都拿不回来.

如果好几个变数不幸刚好都走上最糟的方向,对于德国以外地区的投资人而言,这档德国新债的实质报酬率甚至可能为正:欧元瓦解、通货膨胀维持低档、德国新货币马克升值.这是有可能的,但这不是投资人狂热抢购德国资产的理由.

当然,有可能在这档零票息两年券到期之前,这波由负面消息吹出来的债券泡沫行情就已经结束.欧元区危机或许看似永无止尽,但你永远不知道会有何变化.而且就算德国马克重出江湖,伴随而来的或许是德国通胀飙升.

在此同时,美国两年期公债收益率是区区0.3%.这也让人觉得有泡沫化的味道--不过相比之下这个收益率很丰厚了.(完)