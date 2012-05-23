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亚洲 | 2012年 5月 23日 星期三 14:18 BJT

〔东京汇市〕美元指数创下20个月新高,希腊疑虑冲击欧元

* 美元表现抢眼,而股市和风险货币回落

* 美元指数触及20个月高位,为2010年9月以来最高

* 澳元触及六个月低位,新西兰元触及五个月低位

* 欧元接近上周创下的四个月低点,2012年内低点亦近在咫尺

* 美元兑日圆下跌,此前日本央行暂停放松货币政策

路透新加坡5月23日电---美元指数周三升至20个月高位,因投资者担心希腊可能退出欧元区打压欧元,并让欧元维持在不久前创下的四个月低点附近.

欧元稍早一度跌至1.2643美元附近,非常接近上周创下的四个月低点1.2642,距离1月创下的2012年低点1.2624也仅咫尺之遥.若跌破1月低点,则欧元将创下2010年8月以来新低.

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