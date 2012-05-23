〔东京汇市〕美元指数创下20个月新高,希腊疑虑冲击欧元

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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* 美元表现抢眼,而股市和风险货币回落
* 美元指数触及20个月高位,为2010年9月以来最高
* 澳元触及六个月低位,新西兰元触及五个月低位
* 欧元接近上周创下的四个月低点,2012年内低点亦近在咫尺
* 美元兑日圆下跌,此前日本央行暂停放松货币政策
路透新加坡5月23日电---美元指数周三升至20个月高位,因投资者担心希腊可能退出欧元区打压欧元,并让欧元维持在不久前创下的四个月低点附近.
欧元稍早一度跌至1.2643美元附近,非常接近上周创下的四个月低点1.2642,距离1月创下的2012年低点1.2624也仅咫尺之遥.若跌破1月低点,则欧元将创下2010年8月以来新低.
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。