〔台湾央行〕共发行2,549.5亿台币存单,发行余额减少322.5亿

路透台北5月23日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,549.5亿台币存单,相较存单到期金额2,872亿,存单发行余额减少322.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,364.5

91天期 0.93 148.0

182天期 1.05 37.0

央行上日共发行822亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,063.4亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负78亿台币;累计超额准备为297亿台币,加计前期1%的超额准备为1,069亿台币.(完)