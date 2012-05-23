〔台湾央行〕共发行2,549.5亿台币存单,发行余额减少322.5亿

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
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路透台北5月23日电---台湾央行周三公布,今日共发行2,549.5亿台币存单,相较存单到期金额2,872亿,存单发行余额减少322.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,364.5
91天期 0.93 148.0
182天期 1.05 37.0
央行上日共发行822亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,063.4亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负78亿台币;累计超额准备为297亿台币,加计前期1%的超额准备为1,069亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。