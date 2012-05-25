《焦点人物》马英九续任戴钢盔放手一搏,民望直下至新低

* 坚定自持特质成双面刃

* 菁英决策圈限制思考

* 幸福感决定未来四年成败

记者 林妙容

路透台北5月25日电---台湾总统马英九正陷入从政来的另一危机--近来一系列不讨喜的改革引发民间挞伐声浪,民望跌落谷底.追求历史定位推出曲高和寡的政策,在经济现实面的残酷考验下显得支离破碎.

62岁的马英九相较初从政时的帅气挺拔,已不敌岁月在脸庞留下的痕迹.四年前520总统就职日马英九在掌声簇拥下风光上任,今年总统府前呈现冰冷的拒马和嘘声不断的抗议人潮.马英九尽管头发仍梳得乌黑油亮,却不时眉头紧锁、显露疲态.

今年1月14日在选举中连任成功的马英九曾说,要利用第二任前两年没有选举包袱,加速推动"公平正义的事".于是在正式迈入第二任期前,他已推出一系列改革举措,包括油电双涨、复征证券交易所得税,并开放瘦肉精美牛进口,却引发从市井小民至学者、企业界、政治人物的批评.

数个"蓝"、 "绿"光谱不同的调查机构在5月间所做的民调,一致呈现民众对马施政满意度落在15-25%的历史低点.

尽管外界压力排山倒海而来,马英九在就职日演说中强调国家要发展,就必须改革,要改革就要承受调整的阵痛,不能把烫手山芋与沈重包袱留给下一代.

"他知道他在厨房,但他不是一个怕热的人."国民党立委江启臣说.

这位前新闻局长曾陪马英九跑过无数大小行程,和一般官员最不同的地方,江启臣认为是马英九从不轻易表达他对事情的厌倦,也不轻易放弃想做的事.而这次改革引发的风波,也正是这个特质的映照,他认为对的事,就会坚持下去.

马英九是家中的独子,与家中四姐妹不同,他自小承载父亲马鹤凌"望子成龙"的强大期望.马鹤凌是湖南衡山人,曾任国民党考纪会副主委.他历经1949年前后国共内战的巅沛流离,先到香港再辗转至台湾.马英九就是在香港九龙出生,1岁多随家人抵台.

马父在马英九的从政路途上扮演关键角色.2004年民进党取得第二任政权后,国民党陷入2008年该推谁争大位的困境.当时马鹤凌在马来西亚接受华人报纸专访时,语出惊人地说,马英九从小就在他的教导下,17岁就立志要选总统,并说他的父亲节心愿就是"一定要儿子选总统".

虽然当时引发国民党大老连战及宋楚瑜的不满,但2008年马英九确实圆了父亲的梦想,不过当时马鹤凌已无缘亲见.

**热爱运动展现从政韧性**

热爱游泳和跑步的马英九,穿着短裤、泳裤与民众零距离一起运动的形象深入人心.他投入总统选举时,缝补多次的泳裤甚至成为强调马节俭的电视宣传广告之一.

从马英九早年任法务部长、台北市长,一路陪同他一起运动的幕僚说,马英九有着过人的坚持能力,即使脚抽筋、身体不舒服,都会跑完全程,就像他在政治路途上展现的韧性.

这位陪在马英九身边已近20年,但不愿具名的下属回忆,10多年前他与马英九一起参加台东铁人三项比赛,在游完泳、骑完脚踏车换成马拉松时,因没有调整好,马英九脚部抽筋,脸上显现痛苦的表情.但他仍忍着痛,在10公里的马拉松中,前一、两公里用走的,后面则忍痛跑起来,完成全部赛程.

"他自我要求很高,要求别人的事自己一定先做到."他说.

此外,这名幕僚也说,由于马英九早在1993年任法务部长时即签署了器官捐赠同意卡,他也对友人说马氏冷笑话:"要留好东西(器官)给人家."

马英九在运动上展现的韧性显然来自他自认影响最深的书--罗家伦的《新人生观》.他曾公开说,书中有一文说:"一个强者要有三个基本条件:最野蛮的身体、最文明的头脑、和不可征服的精神"对他影响极深.

也因为这种坚持的力量,让支持者认为他是不可多得的领导人才.

然而来到权力的高峰后,这样的特质在全球经济衰退直接冲击台湾的当下,却被批评为菁英决策离人民过远的负面印象.

专栏作者谢金河刚发表一篇"报告总统,台湾经济正加速崩坏!"的文章,直指马英九此时挥舞公平正义大刀,台湾经济体质恐怕支撑不下去.

行政院高层官员坦承,这样的状况始料未及.

"我们没有想到反弹会这么大...选后行政团队急着贯彻总统的改革,各部会自行发挥,全部一起来,就像生重病的人,所有的刀一起开,病还没好就挂了."该名高层官员说.

但外界认为,这样的决策模式和马英九的菁英决策圈子过小有关.

**菁英治国与民间呈现落差**

拥有美国哈佛大学法学博士学位的马英九,求学过程均主修法律,且在执政的国民党中官途一路顺遂.他从美国回台后,即入总统府任第一局副局长,并任前总统蒋经国的英文秘书,此后任陆委会副主委、法务部长及行政院政务委员,一路高升.在当时没有多少人能有这番际遇.

而他现在身边的智囊,多数拥有国外知名大学学位,政治路途同样顺遂,与马英九有着高度的同质性.

一名了解马英九任用人事的官员指出,他在拔擢人才时,首要考量即是清廉,不做坏事,而不是能力.其次则是国民党内的派系平衡.

"他会对新任的首长说,你有没有人跟你关说的压力...这些你都不用管,反正我会处理."这名官员说.

"马团队"的少数人决策模式已几乎众所周知,同质菁英决策虽快速并有效率,但缺乏庶民经验在经济环境不佳的情况下,却显得离民众十分遥远且有时显得冷漠.

一名私下给予蓝营金援的中型企业老板说,企业界都知道,只要老板们试图太过靠近总统,就会引发他的防卫心,觉得是否有求于他.

"这样给人的感觉不是太好,有时候会觉得他自以为是全台湾唯一的好人."上述企业主说.

马英九洁身自爱的反面解读即为具政治洁癖.

这种政治洁癖到了总统府,成为行政与立法间政策沟通的阻碍.由于多数立委在选区中与地方多有利益纠葛,马英九在行政决策时常常刻意避开立委的意见,造成政策曲高和寡.而立委为了顾及自身利益,也无法彻底支持政策.

国民党立委卢秀燕曾公开说,"他就是湖南骡子脾气,大家愈不让他做,他就愈要做."

尽管马英九数度回应改革无错,只是施行方式不周延,对民众有所亏欠,将检讨、改进、努力.但真正引发外界忧虑的是他性格上导致的决策盲点,是否将成为公共决策失灵的梦魇.

"他相信专家,但是少数的专家,而且不确定这些是不是真正的专家."一名长期主跑政治的党政资深记者说.

政治大学国际研究中心研究员严震生说,马团队的决策显然陷入"群体迷思",过份的自信和盲目的乐观.马英九如果要思考历史地位,就必须避免自我感觉良好的氛围,以及小圈圈的决策机制.

"要解决小圈圈决策的盲点,应该立刻在他的决策团队中纳入从反面角度来分析问题的人,"他说.

**民众期待幸福感**

求知慾很强的他,50多岁才开始学游泳,而在下乡访视基层的时候,也常常向各行各业的人提问.形式上马英九似乎与民众距离不远,但民众的感受却正好相反,即便此次改革风波安然度过,四年后他同党同袍力争执政大位将命运难卜.