〔台湾汇市〕台币兑美元因央行调节收跌,盘中外银买卖力道交错

路透台北5月23日电---台币兑美元TWD=TP周三收跌4分,因央行尾盘例行调节.尽管希腊可能离开欧元区的疑虑重燃,打击全球风险资产走势,亚币及台股接连下挫,但外资汇出力道并不强,令台币盘中多数时间于平盘上下整理,与其他亚币相较有撑.

汇银人士指出,盘初反应美元走强,见外资小幅汇出,但随着出口商的卖盘陆续进场,促台币逐步缩减跌幅,部分外商银行也由买转卖美元,场上买卖力道交错令台币走势陷入胶着,海外无本金交割远期外汇(NDF)一周期换汇点亦来到平盘附近.

周三将召开非正式欧盟峰会,此前德国冷淡回应法国带头呼吁欧元区各国政府发行共同债券的构想,投资者期望该会能拿出应对欧债危机的新举措.[ID:nSB1562380]

"假如欧盟峰会没结论出来,大家可能又会开始担忧,市场气氛不乐观."一位外汇交易员表示.

交易商表示,台股走势疲弱并续创波段新低,美元兑一篮子货币在避险买盘支持下走势持坚,后市不甚乐观.不过,接近月底将有例行性抛汇需求,加上台币似有落入大型区间整理的迹象,偏高汇价对出口商都颇具吸引力,预料抛盘将能稍稍缓和台币走势.

他们预估,明日台币主要交投先看29.5-29.7元间.

台湾股市.TWII收盘大跌1.75%,至7,147.75点;外资及陆资在台股扩大卖超至81.46亿台币,为连续第四日卖超,累计金额为268.04亿.[ID:nST0520455]

另外,印度卢比INR=IN周三触及纪录低位,引领新兴亚币下滑,因市场愈发担忧希腊可能退出欧元区,令避险资产需求加速涌现.韩元KRW表现相对逊色,因交易员指称,部份当地造船业者敲进美元.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.586 29.546 29.524-29.660 29.650 7.14 6.23

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.537 29.508 29.525-29.588 29.570 2.50 3.13

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.060/-0.045

美元/台币六个月期 -0.210/-0.175 -0.235/-0.210

---------------------------------------------------------------------------- (完)