欧元/美元:在1月低点1.2624美元上方进行整理.在周五走势出现关键性的逆转后,市场迄今的反弹幅度很小,且持续承受下档压力.目前我们仍无法排除欧元出现更大幅的修正性反弹至1.2887美元,其上为1.2963/65美元,此为费波纳齐双重回档位所在,但欧元若攀抵该处的话,走势料将陷入挣扎.

若失守1.2624美元,则初步将下看1.2530美元,即2010-2011年走势的78.6%回档位,此为跌至55个月均线1.2066美元前的最后防线.

美元/日圆:已自79.00日圆区域强劲反弹,但迄今仍未能攻克80.13的下降轨道.这不足以抵销过去几周走势所带来的影响,不排除美元会进一步走贬.我们留意到日线图上相对强弱指标(RSI)未确认这波跌至新低的走势,但这个下降轨道主导了汇价的波动.我们已重新画出这个轨道,而其显示的阻力位于80.13日圆.美元走势在此受阻之际,我们估计汇价仍存在着下看200日均线78.53日圆、甚或77.79日圆的风险,后者为即同一波走势的78.6%回档位.