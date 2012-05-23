标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透伦敦5月23日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:在1月低点1.2624美元上方进行整理.在周五走势出现关键性的逆转后,市场迄今的反弹幅度很小,且持续承受下档压力.目前我们仍无法排除欧元出现更大幅的修正性反弹至1.2887美元,其上为1.2963/65美元,此为费波纳齐双重回档位所在,但欧元若攀抵该处的话,走势料将陷入挣扎.
若失守1.2624美元,则初步将下看1.2530美元,即2010-2011年走势的78.6%回档位,此为跌至55个月均线1.2066美元前的最后防线.
美元/日圆:已自79.00日圆区域强劲反弹,但迄今仍未能攻克80.13的下降轨道.这不足以抵销过去几周走势所带来的影响,不排除美元会进一步走贬.我们留意到日线图上相对强弱指标(RSI)未确认这波跌至新低的走势,但这个下降轨道主导了汇价的波动.我们已重新画出这个轨道,而其显示的阻力位于80.13日圆.美元走势在此受阻之际,我们估计汇价仍存在着下看200日均线78.53日圆、甚或77.79日圆的风险,后者为即同一波走势的78.6%回档位.
纽约 当日 今年来 2011年
0721GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2671 1.2682 -0.09 -2.12 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.57 79.97 -0.50 +3.42 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.83 101.37 -0.53 +1.27 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9474 0.9468 +0.06 +1.05 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5740 1.5761 -0.13 +1.32 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0218 1.0208 +0.10 +0.25 1.0193
澳元/美元 AUD= 0.9765 0.9795 -0.31 -4.50 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7508 0.7536 -0.37 -3.55 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 77.750 78.230 -0.61 -1.13 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.780 60.230 -0.75 -0.08 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.24 125.99 -0.60 +4.78 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3002 1.2972 +0.23 -0.94 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 张明钧
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。