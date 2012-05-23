〔台湾债市〕101/1殖利率收低,因台股重挫跌破主要关卡

路透台北5月23日电---台湾五年期101/1殖利率周三收低.主要受台股重挫跌破7,200点关卡,避险资金转进债市;惟殖利率已处低档,尾盘则见获利了结卖压.

市场人士指出,五年期101/1殖利率收在今日相对高点,因早盘台股表现太差,吸引追价意愿向前冲,反而引发获利了结卖压,短线狭幅盘整区间在0.95-0.98%.

"近期(五年期101/1殖利率)连三次测试0.95%都没有破,"一银行交易员说.

他分析称,五年期101/1前波套牢区就在0.95-0.97%,0.95%成为多空角力的关卡,在0.95%连续测试都没有突破的情况下,追价力道也趋于谨慎,加上空方加码力道也变小,只能狭幅盘整.

票券商指出,五年期101/1目前多空比较分歧,流动性比较大,仍将为台债的主流,本周区间约在0.95-0.97%.

台股大盘指数.TWII周三下跌1.75%报7,147.75点,结束连两日反弹,出乎市场原先台股7,200点支撑力道较强的预期.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.51 0.9624 0.9537-0.9630 321.0

10 101/5A01105=TWO -0.88 1.2312 1.2250-1.2362 7.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.82 1.2655 1.2616-1.2688 41.0

美国指标公债价格周二连续第三日下跌,因为投资者对近期涨势进行获利了结,并在本周政府公债标售前压低价格.美国公债收益率(殖利率)上周曾跌至接近至少60年来的最低水平,因为对欧洲将再次面临融资压力的担忧,增加了对避险美债的需求.[US/NCN]

交易员认为,美债短线将在历史低档区间盘整,近期对台债影响降低,反倒关注台股后市表现将牵动台债走势.

此外,日前引发台债殖利率弹升的通膨预期,影响性已逐渐淡化.台湾央行副总裁严宗大昨日也表示,有信心今年通膨率控制在2%以下.[ID:nST0520129]

票券交易员表示,央行有信心控制通膨率在2%以下,显示通膨压力并没有失控,加以台湾近期出口衰退及景气不佳,预期央行的动作将会趋缓,可望维持利率不变.

"央行不动利率,台债就只会在狭幅区间盘整."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2312

5 101/1 A01101=TWO 0.9624

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)