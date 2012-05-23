更正:〔新兴汇市〕印度卢比因希腊疑虑而引领亚币走贬,前景黯淡

(更正:因译文有误,文末表格"上日尾盘"一栏数据有误,特此更新汇价表格.)

路透新加坡5月23日电---印度卢比周三触及纪录低位,引领新兴亚币下滑,因市场愈发担忧希腊可能退出欧元区,令避险资产需求加速涌现.

韩元表现相对逊色,因交易员指称,一向为美元大卖家的部份当地造船业者敲进美元.

新兴亚币兑日圆亦告走贬,此前日本央行周三维持货币政策不变,在便在欧洲债务危机加剧需要采取进一步行动支撑经济时有牌可出[ID:nSB1563232].

投资者卖出新兴亚洲市场货币.此前美国道琼斯通讯社援引希腊前总理帕帕季莫斯的话报导称,希腊除了坚持痛苦的撙节计划之外,别无选择,否则将破坏性地退出欧元区.他还称,退出欧元区的可能性虽然不大,但风险切实存在.

不过随后美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引Papademos的话报导称,希腊并没有为可能退出欧元区做准备,这为新兴亚洲货币和欧元提供一些慰藉.

交易商和分析师称,围绕欧债危机的担忧持续,以及没有清晰解决方案的迹象,可能引发风险厌恶情绪,并令投资者远离地区货币.

"操作日圆外亚币兑美元空仓,仍为备受市场青睐的策略,"CIMB利率及外汇策略师Suresh Kumar Ramanathan表示.

避险情绪升温,打击新兴亚币,推使印度卢比兑美元INR=D2再创56.00的纪录低位.

尽管市场察觉印度央行出脱美元,且印度总理首席经济顾问指称不应排除央行向国有石油公司直接卖出美元的可能性,但卢比兑美元仍旧走贬.[ID:nSB1563424]

以下为亚洲货币兑美元0852GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0852GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 79.42 79.94 +0.65 -3.15 76.92

坡元 SGD= 1.2778 1.2747 -0.24 +1.49 1.2969

台币 TWD=TP 29.586 29.546 -0.14 +2.38 30.290

韩元 KRW= 1175.39 1163.20 -1.04 -2.01 1151.80

泰铢 THB= 31.51 31.37 -0.44 +0.13 31.55

菲律宾披索 PHP= 43.43 43.13 -0.68 +0.96 43.84

印尼卢比 IDR= 9260.00 9230.00 -0.32 -2.16 9060.00

印度卢比 INR=IN 56.14 55.39 -1.34 -5.29 53.17

马币 MYR= 3.1425 3.1195 -0.73 +0.83 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3345 6.3231 -0.18 -0.64 6.2940

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(完)

--编译 龚芳/田建华; 审校 王洋

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