《外汇动态》据传美元/日圆在79.20上方有停损单,下方则有买单

0806GMT---在日本出现利空时抛售日圆通常会被证明是不智之举,因日本投资人对于事情的看法不必然和日本以外投资人一样.

那些在惠誉调降日本评等后在80附近买进美元/日圆JPY=的买家们可能已经弃甲投降,或可能是散布在79.20附近的停损单来源.

可叹的是,美元/日圆若跌至79.10-20,应会有不错的买盘出现,因日本投资人重新回流,同时市场也可能留意到日本财务省财务官中尾武彦的说法,他称近期日圆涨势具有投机性质,应密切监控.(完)

--编译 张明钧;审校 王丽鑫

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