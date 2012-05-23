〔台湾个股〕永丰金称将投入20亿人民币设立南京子行,为首家子行申设案

路透台北5月23日电---台湾中小型金控--永丰金(2890.TW)周三表示,大陆南京代表处将于6月设立满一年,将投入20亿人民币升格子行,很快就会送件申请,此将成为首家递件申设子行的台资银行.

永丰金策略长张晋源在第一季业绩说明会做出以上表示,他同时指出,人民币业务已占永丰银行第一季获利超过10%,永丰银行人民币业务在台资银行中的市占率达12-13%,远高于台币业务市占率的3.5%.

"人民币业务将让台湾overbanking的情形获得解决."他说.

人民币业务在台湾金融业起了变化,张晋源分析,台湾银行业近年有两个根本性的改变,包括中国市场从去年开始逐渐成为台湾金融业营运的腹地,以及人民币业务占台湾的份额仍低,仍有很大的成长空间.

张晋源指出,永丰银行的人民币业务主要来自TMU(协助台商如何避险)、中国银行间的交易利差、租赁公司及协助港商挂牌等.

但他也提及,现阶段人民币业务在台湾遭遇两个限制条件,包括目前人民币业务仅限于OBU(国际金融业务分行),何时开放DBU(外汇指定银行)承作人民币业务才能扩大市场规模,加上台资银行对中国曝险只能占银行净值的一倍.

他坦言,永丰银行是人民币市场的先行者,对中国的曝险部位已逼近天花板.

由于永丰余集团在大陆布局多年,永丰金控挟着集团优势,持续积极布建大陆市场,包括今年首季香港分行获准成为第一家纯台资银行可进入大陆债券市场买卖.

永丰金今日收跌0.19%,报9.60台币.大盘加权股价指数.TWII重挫1.75%报7147.75点.(完)