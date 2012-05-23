〔路透基点〕永利澳门展开15亿美元联贷案--RLPC

路透香港5月23日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,永利澳门今天在澳洲一场银行会议上展开15亿美元联贷案,用于澳门路(乙+水)城项目.

根据消息人士指出,此联贷案包括一笔10亿美元五年期循环信用贷款,及一笔5亿美元六年定期贷款.

德意志银行及摩根大通在展开联贷之前,已各参贷2亿美元.消息人士称,永利澳门将发行一档债券,这两家银行可能参与.

消息人士称,两部分贷款的头两季起始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点,之后利率将以一项杠杆比率指标为基准.杠杆比率达4.5倍或更高时加码250个基点,4-4.5倍时加码225个基点,3-4倍时加码200个基点,3倍以下加码175个基点.

邀请银行参贷的条件如下:

承诺2亿美元,最高先付费用200个基点,及全球协调牵头行头衔;

承诺1.5亿美元,先付费用150个基点,及牵头行头衔;

承诺1亿美元,先付费用100个基点,及安排行头衔;

承诺5,000万美元,先付费用75个基点,及经理行头衔.

6月8日或9日前参贷的银行,将额外获得12.5个基点费用.

循环信用贷款部分设有一笔75个基点承诺费.定期贷款分16期不等额偿还,宽限期为两年.

银行可选择以美元或港元加入.回覆期限为6月底.

稍早一名消息人士称,银行会议邀请函是由母公司永利度假村(Wynn Resorts)(WYNN.O)发出.

据消息人士指出,数家往来银行接获邀请.据信这些银行是永利澳门2007年6月15.5亿美元融资案的既有参贷行.(完)