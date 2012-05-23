〔台湾债市〕101/1期借券成交69亿台币,加权平均利率0.7317%

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透台北5月23日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/1 69 0.8000 0.7200 0.7317 336.0 (320.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。