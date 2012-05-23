〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超36.5亿台币

标题新闻：OPEC秘书长称减产协议是否应扩大实施，尚言之过早
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路透台北5月23日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 5.50 41.00 -35.50
票券业 0.50 1.50 -1.00
证券业 51.00 14.50 +36.50 (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。